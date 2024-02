Crnogorski atletičari na Balkanskom prvenstvu u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Beograd će sjutra biti domaćin dvoranskog prvenstva Balkana, u konkurenciji juniora (U20), na kojem će nastupiti i crnogorski atletičari, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Navodi se da će crnogorsku atletiku predstavljati devet atletičara.

Nastupiće Vesna Kljajević (AK Tara, bacanje kugle), Matija Vojvodić (Mornar, 60 metara prepone), Anabela Mujovi (AK Sanja, skok u dalj i 400), Anđela Đuranović (Sanja, skok u dalj i troskok), Nevena Dobrašinović (Lim, troskok), Maša Bubanja (Rudar, 60 metara), Radovan Sošić (Tara, skok u vis) i Nemanja Džaković (Rudar, 400).

Uoči puta zbog zdrastvenih problema odustao je Haris Adrović (Jedinstvo, kugla) .

Crnogorske atletičare predvodiće selektor Osman Erović i treneri Danilo Ristić,Sanja Đurnić, Budimir Jestrović, Bojana Đurković i Dragoje Rajković.

Očekuje se učešće više od 200 atletičara iz 16 država članica Balkanske atletske federacije.

