Crnogorske vaterpolisti od sjutra u Holandiji, povratak Draška Brguljana

Podgorica, (MINA) – Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore, Vladimir Gojković, objavio je danas spisak igrača, koji će 10. decembra otputovati u Utreht, na sedmodnevne pripreme sa selekcijom Holandije.

Crnogorski vaterpolisti gostovanjem Holandiji zvanično će početi pripreme za Evropsko prvenstvo, koje će od 4. do 16. januara biri odigrano u Hrvatskoj.

Na spisku su Dejan Lazović, Petar Tešanović, Darko Đurović, Draško Brguljan, Stefan Vidović, Bogdan Đurđić, Vlado Popadić, Vladan Spaić, Kanstantin Averka, Aleksa Ukropina, Dušan Banićević, Đuro Radović, Dušan Matković, Aljoša Mačić, Martin Gardašević, Miroslav Perković, Vasilije Radović, Jovan Vujović, Marko Mršić i Danilo Radović.

U nacionalni tim, se nakon dvije godine i Olimpijskih igara u Tokiju, vratio Draško Brguljan.

Crnogorski vaterpolisti će, poslije sedmodnevnih treninga u Utrehtu, od 19. do 21. decembra, učestvovati na turniru Četiri nacije u Kaljariju, gdje će odigrati kontrolne mečeve protiv Italije, Francuske i Australije.

Tokom pripremnog perioda, planirano je da crnogorska selekcija trenira i u Podgorici (25. – 27. decembar), Kotoru (28. – 30. decembar) i Herceg Novom (1. i 2. januar).

Crna Gora će u prvoj fazi Evropskog prvenstva igrati u Dubrovniku u grupi sa Francuskom (4. januar), Španijom (6. januar) i Hrvatskom (8. januar).

Prve dvije selekcije idu direktno u četvrtfinale, dok trećeplasirane i četvrtoplasirane očekuje razigravanje za plasman među osam najboljih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS