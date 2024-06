Crnogorske teniserke sa Slovenijom za viši rang

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Slovenijom za plasman u viši rang, odnosno Drugu grupu Evropske zone Bili Džin King kupa.

Crnogorske teniserke su u Kišinjevu, na startu takmičenja u C grupi, pobijedile Sjevernu Makedoniju 3:0.

Makedonija se iznenađujućom pobjedom protiv Slovenije 2:1 vratila u igru i omogućila Crnoj Gori da se bori za direktan plasman u viši rang.

Crnogorsku selekciju u drugu grupu vodi i poraz od 2:1.

U slučaju poraza od 3-0 u subotu bi za plasman u viši rang igrala protiv poraženog iz duela Kipar-Moldavija.

Crnogorski tenis u Moldaviju predstavljaju Tea Nikčević, Anja Drašković, Petra Mirković i Staša Bulatović.

