Crnogorske rukometašice u Zrenjaninu protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Zrenjaninu sa Srbijom utakmicu trećeg kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je na startu kvalifikacija ostvarila dva ubjedljiva trijumfa – protiv Turske 38:23 u Podgorice i Bugarske u Šumenu 24:20.

Srbija je u prvom kolu, pred svojim navijačima, bila ubjeldjiva protiv Bugarske 40:16, dok je u drugom, kao gost, igrala sa Turskom neriješeno 29:29.

Bek Itana Grbić kazala je da očekuje najtežu utakmicu u grupi protiv najkvalitetnijeg protivnika.

“Srbija je dokazala više puta da je odlična ekipa i bori se do samog kraja. Očekujem zahtjevnu utakmicu, dobru igru, dobar rukomet i vjerujem dobru atmosferu. Imaju par iskusnijih igračica, koje su u godinama gdje preuzimaju neku glavnu ulogu kao što su Anđela Janjušević, Sanja Radosavljević, Jovana Risović”, rekla je Grbić.

Ona je dodala da su sve ostale igračice mlade i željne dokazivanja.

“Očekujemo punu dvoranu. Mislim da će biti i nama i njima uživanje da igramo pred punim tribinama”, rekla je Grbić.

Ona je kazala da ekipa razmišlja samo o pobjedi.

“Razmišljamo o osvajanju dva boda i nema nikakvih kalkulacija. Želimo da odradimo sve što se dogovorimo, da svaka igračica pruži svoj maksimum i da na kraju vidimo što će nam to donijeti”, kazala je Grbić.

Duel u Kristalnoj dvorani u Zrenjaninu počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS