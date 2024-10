Crnogorske rukometašice sjutra sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Prelogu, u kontrolnom meču zatvorenom za javnost, sa Hrvatskom.

Biće to debi nove selektorke Suzane Lazović i odlična provjera trenutne forme pred učešće na Evropskom prvenstvu.

To je ujedno i prvi meč seniorske selekcije nakon poraza od Slovenije u direktnom obračunu za odlazak na Olimpijske igre u Parizu.

Duel u Prelogu, hrvatskom gradiću, biće poseban i za Đurđinu Jauković, koja će poslije skoro dvije godine i nezaboravnog meča za bronzanu medalju na protiv Francuske, biti u sastavu crnogorske reprezentacije.

Ona se oporavila od teške povrede i nedavno vratila na teren u dresu rumunskog ĆSM Bukurešta.

“Posebna je čast nositi dres sa državnim grbom i da je reprezentacija potpuno druga priča u odnosu na klub. S nestrpljenjem sam očekivala ovaj trenutak i posebna je emocija uoči prvog meča koji ću odigrati u dresu Crne Gore nakon skoro dvije godine”, rekla je Jauković.

Ona je kazala je da je srećna što je ponovo u reprezentaciji, navodeći da nije bilo lako pratiti sve to sa tribina

“Radujem se i utakmici protiv Hrvatske i velikom izazovu koji nas za nešto više od mjesec očekuje na Evropskom prvenstvu”, kazala je Jauković.

Prema njenim riječima, crnogorskim rukometašicama najpotrebnije su utakmice i sparinzi sa kvalitetnim ekipama.

“Hrvatska to definitivno jeste. Iz tih utakmica možemo da dobijemo mnogo. U sastavu je nekoliko igračica koje nijesu igrale zajedno u dresu reprezentacije posljednje dvije godine i ovo će biti vrlo korisna utakmica da se uigramo. Hrvatska je tim koji takođe, ima balkanski karakter, uvijek daje svoj maksimum i taj meč moramo da iskoristimo kao pripremu za Evropsko prvenstvo”, rekla je Jauković.

Ona je naglasila da će poslije utakmice u Hrvatskoj imati jasniju sliku na čemu još treba da se radi do 29. novembra i početka Evropskog prvenstva.

“Pristup je najvažniji iako je u pitanju kontrolna utakmica”, kazala je Jauković.

Crna Gora će premijerni meč na EHF Euro 2024 odigrati 29. novembra protiv Srbije, a rivali u Debrecinu su još Rumunija i Češka.

Plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

“Fokus je trenutno na tome da se mi uigramo na pravi način i spremno dočekamo početak Evropskog prvenstva. Dobile smo materijal sa utakmica naših protivnika u grupnoj fazi, imamo iskustvo igranja protiv Srbije, Rumunije i Češke i to će nam svakako koristiti. Sada moramo da razmišljamo o nama, jer ukoliko sve budemo zdrave i spremne, sve će zavisiti od nas”, rekla je Jauković.

