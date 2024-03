Crnogorske rukometašice preko Srbije do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Podgorici selekciju Srbije 26:25, u utakmici četvrtog kola šeste grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora, koja je dobila i prvi međusobni duel u Zrenjaninu 31:30, zadržala je maksimalan učinak i dva kola prije kraja osigurala prvo mjesto u šestoj kvalifikacionoj grupi.

Slavila je i protiv Turske u Podgorici 38:23 i Bugarske u Šumenu 24:20.

Srbija je doživjela drugi poraz, a u dosadašnjem dijelu ima pobjedu pred svojim navijačima protiv Bugarske 40:16 i remi u gostima sa Turskom 29:29.

Izabranice selektorke Bojane Popović opravdale su ulogu favorita, ali su do pobjede, u do posljednjeg mjesta ispunjenoj Bemaks areni, došle teže od očekivanog.

Nakon izjednačenog prvog poluvremena, u kojem su više puta imale po dva gola prednosti, crnogorske rukometašice nastavak meča odigrale su slabije od očekivanog.

Srbija je prvi put povela u 30 (14:13), a u 37. stekla je prednost od dva gola (17:15).

Vodila je i 18:16, a posljednji put bila je u vođstvu u 47. minutu (20:19).

Crna Gora je golom Tatjane Brnović ponovo došla do vođstva (22:21) u 48, a uzbudljivoj završnici Matea Pletikosić je prednost povisila na 26:24 i riješila sve dileme.

Brnović je bila najefikasnija sa sedam, dok su Dijana Mugoša i Matea Pletikosić postigle po četiri gola.

U selekciji Srbije po pet pogodaka postigle su Sanja Radosavljević i Anđela Janjušević.

Crnogorske rukometašice kvalifikacije će nastaviti 3. aprila gostovanjem Turskoj.

