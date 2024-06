Crnogorske rukometašice pobijedile Sjevernu Makedoniju

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igraće za plasman od devetog do 12. mjesta na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Sjevernoj Makedoniji.

Crnogorske rukometašice savladale su večeras u drugom meču glavne runde selekciju Sjeverne Makedonije 26:23.

Glavnu rundu počele su porazom od Islanda, lime su izgubile šanse za plasman u četvrtfinale.

Domaćin je sjajno krenuo i poveo 5:0, a nakon prvih 30 minuta vodio je 12:10.

U nastavku sjajno izdanje izabranica trenera Igora Markovića, koje su preokrenule rezultat u 36. minutu (14:13) i do kraja pet puta imale prednost od četiri gola.

Crnu Goru je do treće pobjede u pet odigranih mečeva, vodila Jelena Vukčević sa 13 golova, dok je Anđela Milošević postigla pet.

Golmanka Marija Marsenić je meč završila sa 12 odbrana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS