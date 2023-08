Crnogorske rukometašice neriješeno sa Njemačkom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore igrala je danas sa Njemačkom neriješeno 23:23, u trećem kolu A grupe Evropskog prvenstva za igračice do 17 godina u Podgorici.

Crnogorske rukometašice su do boda, u najboljem izdanju na šampionatu, došle sa dva gola u posljednjem minutu i sa tri boda na kraju grupne faze očekuju rasplet u grupi A..

Ukoliko Češka savlada Island i dođe do prve pobjede na prvenstvu, generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok ostvariće veliki uspjeh i izboriti plasman među osam najboljih u Evropi.

Crnogorska selekcija bolje je počela meč, povela je 5:1 u devetom minutu, dok je u 16. bilo 8:5.

Do kraja prvog poluvremena, mreža Njemačke se međutim, zatresla samo dva puta, pa je protivnik na velikom odmoru vodio 12:10.

Kada je Njemačka u 42. minutu povela 17:12, izgledalo je da je pitanje pobjednika riješeno, ali su Ksenija Gašević i saigračice u finišu meča bile sjajne, pa su došle i do preokreta (21:20) u 53. minutu.

Njemačka je minut i po prije kraja povela 23:21, a Mitrović i Golić donijele veliki remi.

Elena Mitrović je bila najefikasnija sa sedam golova, dok je Milka Pavlović četiri puta zatresla mrežu rivala i zaslužila priznanje za igračicu utakmice.

