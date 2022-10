Crnogorske rukometašice dobile i drugi duel

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici, u kontrolnom meču, selekciju Slovačke 33:24.

Crnogorske rukometašice dobile su i jučerašnji prvi duel 37:20.

Selektorka Bojana Popovića pružila je priliku svim igračicama, a kao i u prvom meču, njih deset se upisalo u strijelce.

Najefikasnije su bile Jovanka Radičević i Ivona Pavićević sa po šest golova, Itana Grbić je postigla pet, a Matea Pletikosić četiri.

Slovačka je nekoliko puta imala minimalnu prednost u uvodnim minutama, “lavice” su preokrenule sredinom prvog poluvremena i nakon prvih 30 minuta vodile 18:14.

Sve je bilo riješeno sredinom nastavka, kada je Itana Grbić u 46. minutu pogodila za 25:19, a prednost je jednom bila i dvocifrena – 33:23.

Crnogorske rukometašice nastavljaju pripreme u Podgorici, gdje će 5. novembra protiv Španije igrati na startu Evropskog prvenstva, čiji su domaćini još Slovenija i Sjeverna Makedonija.

