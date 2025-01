Crnogorske odbojkašice pobijedile Grčku

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Sofiji selekciju Grčke 3:0 (25:18, 25:14 i 25:21), u petom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je treći trijumf crnogorskih odbojkašica na turniru, nakon što su slavile i protiv Srbije 3:0 i Rumunije 3:1.

Upisale su i poraze od Bugarske 3:2 i Turske 3:0.

Do trećeg trijumfa došle su nakon sat i 12 minuta igre.

Crnogorska selekcija takmičenje će nastaviti u drugoj rundi kvalifikacija, koja će biti odigrana od 24. do 27. aprila.

