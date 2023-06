Crnogorske odbojkašice bez finala

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nije uspjela da se plasira u finale završnog turnira Srebrne lige.

Crnogorske odbojkašice poražene su večeras u Gracu, u polufinalnom meču, od Austrije 3:1 (25:21, 23:25, 25:23 i 25:14).

Domaćin turnira do pobjede u dvorani Rajfajzen sportpark i finala došao je nakon 115 minuta igre.

Rival austrijskim odbojkašicama u nedjeljom finalu biće Estonija koja je, nakon 127 minuta igre, pobijedila Portugal 3:1 (29:27, 25:22, 18:25 i 26:24).

Crnogorsku selekciju sjutra očekuje meč za treće mjesto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS