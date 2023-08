Crnogorske košarkašice za 11. mjesto

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće za 11. mjesto na Evropskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Litvaniji.

Crnogorske košarkašice poražene su večeras u Viljnusu, u razigravanju za plasman od devetog do 12. mjesta, od Finske 65:48.

Izabranice selektora Vladana Radovića povoljnijeg rezultata koštala je druga četvrtina, u kojoj su postigle svega dva, a primile 20 poena.

Finska je nakon treće četvrtine stekla prednost od 27 poena (55:28) i riješila pitanje pobjednika.

U crnogorskoj selekciji po deset poena ubacile su Marija Baošić, Milena Bigović i Hajdana Šćepanović.

Crna Gora će za 11. mjesto igrati sjutra protiv Poljske.

