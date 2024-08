Crnogorske košarkašice u polufinalu pretkvalifikacionog turnira

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u polufinalu pretkvalifikacionog turnira za Svjetsko prvenstvo.

Crnogorske košarkašice savladale su jutros u Meksiko sitiju, u drugom kolu B grupe, selekciju Mozambika 74:52 i sa dva trijumfa osigurala nastavak takmičenja.

Na sartu turnira bile su ubjedljive protiv Novog Zelanda 88:64,a za prvo mjesto u grupi igraće protiv Meksika.

Crna Gora je opravdala ulogu favorita, konstantno je bila u vođstvu, a pitanje pobjednika riješila je serijom od 31:0, od sredine druge finiša treće četvrtine za vođstvo 51:19.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Milica Jovanović sa 20, Ksenija Šćepanović ubacila je 12, a Jovana Pašić devet poena.

U A grupi pretkvalifikacija igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela.

Po dva najbolja dva tima iz obje grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

