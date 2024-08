Crnogorske košarkašice na pretkvalifikacionom turniru za SP

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska košarkaška reprezenatacija Crne Gore, nakon mjesec priprema, večeras će preko Istanbula otputovati za Meksiko siti, gdje će od 19. do 25. avgusta učestvovati na pretkvalifikacionom turniru za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Podmlađena crnogorska reprezentacija, u kojoj nema naturalizovanih Amerikanki, prvi put imaće priliku da se bori za Mundobasket.

Selektorka Jelena Škerović kazala je da su crnogorske košarkašice odradile planirano, a četiri utakmice protiv Slovenije i Mađarske, posložile su da se vidi realno stanje.

“Tu su djevojke koje do sada nikada nijesu bili lideri ekipe, nijesu igrali u startnoj petorci i nijesu imale priliku da igraju na međunarodnom nivou, a sada su tu sa obavezom rezultata, sa obavezom dobrih igrara bez bilo kakvih izgovora. Iskoristili smo protekli period na najbolji način da se spremimo za ono što nas očekuje u Meksiko sitiju”, kazala je Škerović.

Govoreći o startu turnira i duelu protiv Novog Zelada, ona je istakla da su odrađene pripreme za tu utakmicu i da očekuje veliku borbu.

“Najvažnije za mene je da vidim reakciju igračica sada sa pritiskom rezultata, odnosnom prema reprezentaciji, pritiskom napredovanja u kratkom peridiou priprema, prihvatanja uloga koje su im dodijeljene i da vidimo kakva nas budućnost očekuje sa njima”, rekla je Škerović.

Prema njegovim riječima, sigurno da će uticati vremenska razlika i nadmorska visina na kojoj je Meksiko.

“Nećemo se baviti mnogo sa tim, niti ćemo u tome tražiti izgovor za bilo koji rezultat. Spremamo se za Novi Zeland i sigurna sam da ćemo biti maksimalno spremni i fokusirani”, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da je cilj da se prođe grupa i igra polufinale.

“Prvi put igramo sa ovim selekcijama. To su neki drugi stilovi košarke, drugačije fizičke osobine ekipa, način igranja i samim tim biće ovo veliko iskustvo, ali i da vidimo na čemu treba da radimo”, rekla je Škerović.

Ona je naglasila da će pripreme i nastup turniru crnogorskim košarkašicama mnogo značiti za nastavak kvalifikacija za Eurobasket.

“Prolazak grupe, stavljanje obaveza rezultata i da samim tim djevojke možemo da spremimo za naredne akcije”, rekla je Škerović.

Crnogorske košarkašice protiv Novog Zelanda igraće u noći između ponedjeljka i utorka, sat i 30 minuta poslije ponoći.

Crna Gora će drugog dana turnira biti slobodni, za 22. avgust zakazan je duel protiv Mozambika (1.30), a zatim slijedi meč protiv domaće selekcije (4.30h).

U pretkvalifikacijama igraju još Koreja, Mali, Češka i Venecuela, koji čine grupu A.

Najbolja dva tima iz svake grupe kvalifikovaće se za polufinale, dok će se pobjednik turnira plasirati u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS