Crnogorske kadetkinje sjutra sa Izraelom

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Šefajimu protiv Izraela na startu turnira preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Na turniru u Izraelu, u grupi B5, igraće još selekcija Velsa.

Duel crnogorske i selekcije Izraela počeće u 14 sati.

Crrnogorska reprezentacija tri dana kasnije, u petak u deset sati i 30 minuta, igraće sa Velsom.

Duel Velsa i Izraela predviđen je za 2. novembar.

Selektor Mirko Marić za nastup u Izraelu računa na 20 igračica.

Na spisku su: golmani – Jovana Žugić (Ekonomist) i Anja Jovanović (Mladost 2015);

odbrana – Slavica Krstevska, Vlada Milović (Budućnost), Dunja Bojanić, Vladana Boričić, Lana Đurović (Mladost 2015), Anastasija Zarubica, Tijana Janković (Ekonomist) i Sofija Beatović (Obilić);

vezni red – Jelena Nikčević (Ekonomist), Tatjana Osmajić (Breznica), Katarina Čađenović (Budućnost), Larisa Đurković i Mia Vukčević (Mladost 2015);

napad – Lejla Bambur (Breznica), Maša Tomašević (Budućnost), Amra Mehović (Cveteks), Tamara Milović (Ekonomist) i Nađa Doknić (Ekonomist).

Plasman u elitnu rundu izboriće prvoplasirana selekcijae, kao i najbolja drugoplasirana iz neke od šest grupa.

Prethodna generacija kadetkinja, prošle godine u septembru, ostvarila je veliki uspjeh i plasirala se u elitnu rundu, ubjedljivim pobjedama nad Azerbejdžanom i Albanijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS