Crnogorske juniorke na startu sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore duelom sa Danskom zvanično će sjutra početi nastup na Svjetskom prvenstvu za igračice do 20 godina u Sloveniji.

Rivali u grupi su još Argentina i Italija, a plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

Crnogorski rukomet, odlukom trenera Igora Markovića, predstavljaće Milena Vujisić, Vanja Kovačević, Milena Kadović, Nađa Kadović, Mela Mehmedović, Milica Anđušić, Gordana Marsenić, Nikoleta Pejović, Anastasija Krivokapić, Andrijana Popović, Suzana Zečević, Mina Novović, Bojana Racković, Ivana Đurović, Anastasija Marsenić, Ana Radović i Sara Gugač.

Marković je kazao da ga brine povreda Gordane Marsenić.

“Boli je noga nakon povrede u posljednjoj provjeri sa kadetima Lovćena i nijesam siguran da će igrati protiv Danske. Svi znamo koliko je ona, pored svih povreda koje smo imali, izgradila sebe da bude važna igračica u našoj rotaciji”, rekao je Marković.

On je istakao da taktički ne može biti iznenađenja, ali da je svjetsan da je Danska veliki favorit.

“Ta reprezentacija je u pripremnom periodu bila ubjedljivo bolja od Norveške, Holandije, izgubila je dva-tri gola od Švedske i ne možemo da im prijetimo. Najbitnije da damo maksimum, a onda nas čeka ono što smo pričali od starta priprema, a to je Argentina i samo Argentina”, kazao je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS