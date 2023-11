Crnogorske fudbalerke sjutra protiv Farskih Ostrva

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici protiv Farskih Ostrva pretposljednji meč premijernog izdanja Lige nacija.

Crna Gora je prvi međusobni duel dobila 1:0, a nakon četiri odigrane utakmice u grupi C3 ima polovičan učinak – po dva trijumfa i poraza.

U gostima slavila je i protiv Kipra 2:0, a oba meča izgubila je od Azerbejdžana (1:0 i 3:0).

Azerbejdžan je lider grupe sa deset bodova i ima četiri više od Crne Gore, a tri od Kipra.

Duel na Gradskom stadionu počeće u 13 sati.

Do kraja takmičenja po grupama crnogorsku selekciju očekuje i duel sa Kiprom 5. decembra na DG areni.

