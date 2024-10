Crnogorske fudbalerke počele pripreme za baraž duele sa Finskom

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za mečeve protiv Finske, u prvom kolu baraža za Evropsko prvenstvo.

Prva utakmica biće odigrana u petak, u 16 sati i 30 minuta na Gradskom stadionu u Podgorici, dok je revanš četiri dana kasnije u Tampereu.

Crna Gora je plasman u drugi uzastopni plej-of izborila osvajanjem drugog mjesta u grupi C3, dok je Finska bila četvrta u grupi A4.

Vezista turskog ALG Spora, Darija Đukić, kazala je da je Finska kvalitetan rival i da očekuje težak dvomeč.

“Finska dolazi iz A grupe, što znači da će meč

biti veoma težak. Daćemo sve od sebe da se pokažemo u najboljem izdanju, nadam se da možemo da ostvarimo dobar rezultat”, rekla je Đukić.

Članica zagrebačkog Agrama, Jasna Đoković, smatra da je Finska favorit u predstojećim duelima.

“Spremne smo da se borimo, kao i uvijek. Igramo na našem terenu, daćemo sve od sebe u svakom momentu, pa ćemo da vidimo za koliko će nam to biti dovoljno”, rekla je Đoković.

Crnogorske fudbalserke prošle godine igrale su protiv Sjeverne Irske dva meča baraža za prelazak iz UEFA Lige C u viši rang, nijesu uspjele da naprave veliki korak naprijed, ali su u tim duelima, posebno u Belfastu, koji je završen 1:1, pokazale da mogu da se suprotstave jačim selekcijama.

U prvom meču protiv Finske, crnogorska selekcija biće oslabljena neigranjem kapitenke Slađane Bulatović, koja ima parne kartone.

“Njen izostanak je veliki hendikep, ali sam sigurna da će igračica koja je zamijeni dati sve što ima da nadoknadi njeno odsustvo”, naglasila je Đoković.

Selektor Mirko Marić uoči okupljanja kazao je da se Anđela Tošković još nije u potpunosti oporavila, dok je neastup Medine Dešić i Jovane Sarić pod znakom pitanja.

