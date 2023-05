Crnogorac na korak do titule u Premijer ligi, Elektroprivreda najbolja kod dama

Podgorica, (MINA) – Šahisti cetinjskog Crnogorca, pobjedom u šestom kolu, došli su na korak od osvajanja titule u Premijer ligi.

Cetinjski sastav je, nakon pobjeda protiv Elektroprivrede i Budućnosti, u šestom kolu savladao Herceg Novi, koji je bio maksimalan do ovog kola.

Potpise na pobjedu stavili su Miloš Pečurica koji je savladao Nebojšu Nikčevića, Milo Pobor i Peko Đurović, koji su nadigrali Nebojšu Nikolića i Dragana Bulatovića.

Pobjedu za Novljane ostvario je nekadašnji šampion Evrope Ivan Šarić, dok su preostale dvije partije u ovom meču okončane remijima.

Elektroprivreda je u neizvesnom meču uspjela da savlada Mimozu minimalnim rezultatom zahvaljujući pobjedama Denisa Kadrića i Vuka Miletića i istakla kandidaturu za medalju.

Budućnost ima istovjetan skor kao Elektroprivreda, a u šestom kolu nadigrala je Damu 5,5-0,5 .

Minimalne i važne pobjede u borbi za opstanak ostvarile su ekipe Omladinca Budućnosti i Mladosti, koje su nadigrale Prosvjetu i Dijagonalu.

Nikšić i Rudar nastavili su sa ubjedljivim pobjedama u Prvoj ligi i nalaze se na korak od povratka u društvo premijerligaša.

Danas su slavili sa po 5-1 protiv ekipa Rumije, odnosno 7. Oktobra.

Istim rezultatom Cetinje je savladalo Plavsko jezero, dok je Berane slavilo protiv Brskova 5,5-0,5.

Zora je ostvarila važnu pobjedu u borbi za opstanak, sa 3,5-2,5 je savladala Osnovne i srednje škole.

Danas je završena i Ženska liga, a pobjednički pehar je pripao Elektroprivredi koja je u posljednjem kolu bila slobodna.

Elektroprivreda je nastupila u sastavu: Krasteva, Velikić, Milović i Skvorcova.

Crnogorac je maksimalnom pobjedom protiv Budućnosti potvrdio srebro, dok je bronza pripala Herceg Novom koji je u direktnom duelu u posljednjem kolu savladao Univerzitet Crne Gore 3-1, zahvaljujući pobjedama Sandre Đukić i Radmile Kovačević na prve dvije table.

Sjutra je na programu sedmo kolo u Premijer i Prvoj ligi, a partije će početi u 15 sati i 30 minuta.

