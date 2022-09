Crna Gora sjutra sa Njemačkom

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore respektuje Njemačku, ali će tražiti svoju šansu za plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva, kazao je selektor Boško Radović.

Crna Gora i Njemačka odigraće sjutra u Berlinu utakmicu osmine finala 41. šampionata Evrope.

Radović je kazao da je crnogorska reprezentacija takmičenje u grupi odigrala na visokom nivou.

“Igrali smo dobru i čvrstu košarku. Sve, osim poluvrijeme protiv Španije, bilo je izvanredno. Nikome nije bilo lako da igra sa nama, pa ni favorizovanoj selekciji Turske”, kazao je Radović.

On je podsjetio da je Crna Gora poslije tri pobjede u grupi izborila osminu finala i da se u nokaut fazi ukršta sa grupom smrti iz koje su među 16 najboljih prošli Litvanija, Njemačka, Francuska i Slovenija.

“Pokušaćemo da ponovimo izdanja iz grupe, da odigramo čvrsto, agresivno u odbrani i disciplinovano u napadu. Tražićemo svoju šansu za plasman u četvrtfinalu”, rekao je Radović.

Komentarišući da će crnogorska selekcija za protivnika, osim igrača, imati i deset hiljada navijača domaćina, Radović je naglasio da puna dvorana može biti samo još veći izazov.

“Ljepše je igrati u punoj dvorani pred deset hiljada gledalaca, nego u praznoj. To je samo veći motiv za nas”, rekao je Radović.

On smatra da je Njemačka individualno jedna od boljih reprezentacija u Evropi.

“Spremamo utakmicu, pokušaćemo da odbranom individualne kvalitete rivala svedemo na pristojan nivo, iz kojeg bi tražili šansu za eventualnu pobjedu”, zaključio je Radović.

Crnogorska reprezentacija plasman među 16 najboljih izborila je kao trećeplasirana reprezentacija A grupe sa tri trijumfa i dva oraza.

Savladala je Belgiju, Bugarsku i Gruziju, dok je poražena od Turske i Španije.

Njemačka je bila druga u B grupi, sa četiri pobjede i porazom.

Bila je bolja od Francuske, Bosne i Hercegovine, Litvanije i Mađarske, a jedini poraz doživječla je od Slovenije.

Duel Crne Gore i Njemačke počeće u 18 sati.

Uostalim subotnjim mečevima sastaće se: Turska – Francuska (12), Slovenija – Belgija (14.45) i Španija – Litvanija (20.45)

U nedjelju rivali će biti: Poljska – Ukrajina (12), Hrvatska – Finska (14.45) i Grčka – Češka (20.45).

