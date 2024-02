Crna Gora sjutra sa Japanom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Japanom utakmicu trećeg kola C grupe Svjetskog prvenstva u Dohi.

Japan je bez bodova u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Poražen je na startu od Srbije 17:10, a u drugom kolu od Sjedninjenih Američkih Država 18:5.

Crnogorski vaterpolisti slavili su u prvom kolu, nakon boljeg izvođenja peteraca, protiv SAD-a 16:15, dok su u drugom izgubili od Srbije 14:6.

Izabranicima selektora Vladimira Gojkovića bod iz duela sa Japanom dovoljan je za osminu finala, bez obzira na ishod duela između Srbije i SAD-a.

Pobjedom bi, uz poraz SAD, takmičenje u grupi završili kao drugoplasirani, dok u slučaju trijumfa

američkih vaterpolista ne bi mogli bolje od trećeg mjesta.

Utakmica će početi u sedam ujutro.

