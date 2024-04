Crna Gora sa Rumunijom, Srbijom i Češkom

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u B grupi sa Rumunijom, Srbijom i Češkom, odlučeno je danas ždrijebom.

Evropsko prvenstvo biće odigrano od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Crna Gora je bila u prvom šeširu na žrijebu i utisak je da je dobila ujednačenu grupu, iz koje će dvije prvoplasirane selekcije izboriti plasman u Glavnu rundu.

Prva faza šampionata igraće se u Debrecinu, Bazelu i Insbruku.

Domaćini glavne runde biće Debrecin i Beč, dok je završni vikend takođe, u glavnom gradu Austrije.

Biće to prvo prvenstvo Evrope na kojem će nastupiti 24 reprezentacije.

Crnogorske rukometašice ukoliko izbore plasman u glavnu rundu dobiće rivalke iz grupe A, u kojoj su Švedska, Mađarska, Sjeverna Makedonija i Turska i grupe C – Francuska, Španija, Poljska i Portugal.

