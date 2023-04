Crna Gora protiv BIH za drugo mjesto

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Prištini sa Bosnom i Hercegovinom utakmicu posljednjeg, šestog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši obezbijedili su plasman na šampionat Evrope, a bod iz tog duela dovoljan im je za drugo mjesto.

Prvi međusobni duel u Sarajevu dobili su

36:25.

U dosadašnjem dijelu kvalifikacija dva puta slavili su protiv Kosova (29:20 i 26:24), a upisali su i dva poraza protiv Slovenije (32:29 u Podgorici i 37:30 u Kopru).

Isti učinak, tri pobjede i dva poraza, ima i Bosna i Hercegovina.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

