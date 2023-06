Crna Gora pobjedom protiv San Marina izborila plej-of

Podgorica, (MINA) – Teniska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas San Marino 3:0, u drugom kolu treće grupe Evropske zone Dejvis kupa.

Tom pobjedom, prvom u A grupi, crnogorski teniseri izborili su plasman u plej-of za viši rang.

Na startu takmičenja poraženi su juče od Estonije 2:1.

Vođstvo crnogorskoj reprezentaciji donio je Matija Samardžić pobjedom protiv Matije Muraćinija 2:0 (6:1 i 6:2).

Pitanje pobjednika riješio je Petar Jovanović, koji je savladao Marka de Rosija 2:0 (6:4 i 6:3).

Slavio je i dubl Emil Dapčević i Simon Knežević protiv Matije Muraćinija i Filipa Tomesanija 2:0 (6:0 i 6:4).

Za Crnu Goru sjutra je slobodan dan, a u subotu igraće protiv boljeg iz duela Kipra i Makedonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS