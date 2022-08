Crna Gora pobijedila Holandiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Holandiju 76:67, na pripremnom turniru u Celju.

Crna Gora je juče na startu turnira bila slobodna, dok je Holandija izgubila od Slovenije 83:76.

Izabranici selektora Boška Radovića nadigrali su rivala i tokom cijelog meča bili u vođstvu, koje je u 31. minutu iznosilo i 18 poena (67:49).

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je

Džona Radebau sa 20, Petar Popović je ubacio15, a poen manje Nemanja Radović.

Dvocifren učinak imao je još Aleksa Ilić sa 12 poena.

U holandskoj reprezentaciji najbolji je bio Janik Frank sa 19 poena.

Naredni rival Crne Gore, sjutra u 20 sati i 15 minuta, biće Slovenija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS