Crna Gora na startu sa Mađarskom

Podgorica, (MINA) – Kadetska vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra sa Mađarskom na startu Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina u POdgorici.

Kapiten Stefan Kruta kazao je da je iza njih veoma dugačak i zanimljiv proces tokom kojeg su se zbližili, postali familija.

“Smatram da će nas taj osjećaj nositi do kraja prvenstva. Vjerujem u svoju ekipu maksimalno. Mislim da možemo svakog da pobijedimo, koncentracija i naša glava je ključ svega“, rekao je Kruta.

On je ocijenio da je Mađarska najjači rival u grupi.

Utakmica će početi u 21 sat.

Svečano otvaranje šampionata počeće 15 minuta ranije.

U drugom meču te grupe sastaće se Španija i Italija.

