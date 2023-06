Crna Gora i Mađarska bez golova

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Podgorici protiv Mađarske 0:0, u utakmici trećeg kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je prvi remi crnogorskoh fudbalera u kvalifikacijama, nakon startnog trijumfa protiv Bugarske u gostima 1:0 i poraza od Srbije u Podgorici 2:0.

Crna Gora je u prvom dijelu bila bolja od Mađarske, konkretnija i opasnija, imala je tri dobre šanse, ali je falilo malo sreće.

Domaćin je do vođstva mogao već u sedmom minutu, loptu je nakon ubacivanja Marka Jankovića zakačio glavom Adam Nađ i pogodio prečku svog gola.

U 13. minutu sjajna intervencija mađarskog golmana Deneša Dibusa, koji je nakon udarca Vukana Savićevića iz daljine vrhovima prstiju skrenuo loptu u korner.

Dobro je šutirao i Stevan Jovetić u 27. minutu, ali je za malo bio neprecizan.

Posljednju priliku da promijeni rezultat imao je rezervista Milutin Osmajić, ali je njegov udarac glavom, poslije ubacivanja Andrije Vukčevića u 85. minutu, završio preko gola

Prvu i najbolju priliku za Mađarsku imao je Atila Salai u 12. minutu, ali je šutirao pored gola.

Mađarska je u drugom poluvremenu imala veći posjed, opasnije, ali bez većih šansi da ugrozi Milana MIjatovića.

U drugom meču te grupe Litvanija i Bugarska igrali su u Kaunasu 1:1.

Litvanija će biti naredni protivnik Crne Gore, 7. septembra u Kaunasu.

Crnogorska selekcija prethodno će u utorak, u prijateljskom meču, ugostiti Češku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS