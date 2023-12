COK: Dulović sportista Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Karatista Nenad Dulović najbolji je sportista Crne Gore u 2023. godini, u tradicionom izboru Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Upravni odbor COK-a je, na osnovu pristiglih prijava nacionalnih sportskih saveza i ostvarenih rezultata crnogorskih sportista, odabrao najbolje pojedince i kolektive u 2023. godini.

Dulović je vicešampion svijeta, koji je srebrom u kategoriji do 67 kilograma na šampionatu u Budimpešti došao do najvećeg rezultata u crnogorskom karateu od obnove nezavisnosti.

Na planetarnoj smotri karatea u prijestonici Mađarske bio je član petoplasirane selekcije u ekipnoj konkurenciji.

U 2023. godini za pamćenje član karate kluba Omladinac osvojio je i zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Tirani.

Nenad Dulović treći je predstavnik karatea koji je proglašen za najuspješnijeg sportistu Crne Gore, nakon Marine Raković 2016. i Marija Hodžića 2019. godine.

Ženska rukometna reprezentacija je, nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj i plasmana u četvrtfinale, dobila priznanje za najuspješniju žensku nacionalnu selekciju.

Osvajanjem sedmog mjesta na završnici turnira u Herningu crnogorske rukometašice sedmu godinu zaredom najbolji su ženski nacionalni tim u izboru COK-a.

Dobrim rezultatima tim Bojane Popović obezbijedio je olimpijski kvalifikacioni turnir, na kojem će igrati protiv Njemačke, Slovenije i Paragvaja, u aprilu 2024. godine, a u 2023. na pravi način otvorio je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. u Mađarskoj.

Sjajno predstavljanje na najvećoj sceni ove godine imali su i crnogorski košarkaši, koji su bili nadomak četvrtfinala Svjetskog prvnestva u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

Tim Boška Radovića oduševio je cijeli svijet sjajnom igrom protiv Sjedinjenih Američkih Država, a pobjedom nad Grčkom u drugoj fazi Mundobasketa došao je do najboljeg plasmana na Svjetskim prvenstvima u istoriji crnogorske košarke – 11. mjesta.

Na taj način, crnogorska košarka došla je prvi put do prilike da se bori za olimpijsku vizu, pa crnogorske košarkaše u julu 2024. godine čekaju kvalifikacije za Olimpijske igre na turniru u Rigi.

Fenomenalnim predstavama u Manili muška košarkaška reprezentacija zavrijedila je nagradu za najuspješniju mušku nacionalnu selekciju u 2023. godini.

Evropska viceprvakinja u boksu u konkurenciji takmičarki do 22 godine, Bojana Gojković, još jednom je potvrdila da je veliki biser našeg sporta.

Sjajnim nastupom na Evropskom prvenstvu u Budvi i Podgorici, članica BK Budva nastavila je da niže najveće medalje, a srebro iz Podgorice najznačajniji je rezultat supertalentovane Budvanke u 2023. godini.

Djevojka bez koje, od njene 15. godine, ni jedna ceremonija dodjele priznanja COK-a ne može da prođe, i ove godine proglašena je za najuspješniju mladu sportistkinju, što je 6. priznanje za Bojanu Gojković.

Osim evropskog srebra u kategoriji do 57 kilograma, Bojana je u 2023. godini osvojila i 2. mjesto na međunarodnom „Liga Lales Kupu“ u Rigi i bila je učesnica Evropskih igara u Poljskoj.

Upravni odbor COK-a odlučio je da priznanje za najuspješnijeg mladog sportistu Crne Gore dodijele bokseru Mirku Šarčeviću i boćaru Graciji Stjepčeviću.

Šarčević je priznanje odbranio sjajnim nastupom na omladinskom Evropskom prvenstvu u Jermeniji, na kojem je osvojio zlato u kategoriji do 71 kilogram.

Talentovani Bjelopoljac napravio je korak dalje u karijeri, pa je nakon evropske bronze prošle godine stigla titula prvaka Starog kontinenta, kao i novo priznanje za najboljeg mladog boksera Crne Gore u izboru Bokserskog saveza.

Stjepčević je imao još jednu godinu za pamćenje.

Mladi Tivćanin, od ove godine svjetski prvak u konkurenciji takmičara do 23 godine u brzinskom izbijanju, u Alžiru je osvojio zlato na omladinskom Svjetskom prvenstvu, u pojedinačnoj disciplini, a iskorak je napravio i na seniorskom nivou, pošto je osvojio bronzu na Evropskom šampionatu u disciplini „bliženje i izbijanje u krug“ u Bosni i Hercegovini.

Dobitnicima će nagrade biti uručene na svečanosti na Vili Gorica, koja će se održati u srijedu, 27. decembra.

