CEV Kup: Budva bez osmine finala

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve nijesu uspjeli da se plasiraju u osminu finala CEV kupa.

Budva je večeras u Apeldornu, u revanš meču šesnaestine finala, poražena od holandskog Dinama 3:0 (25:20, 25:18 i 25:18).

Prvi duel u Budvi pripao je crnogorskom prvaku 3:0, pa je putnika u osminu finala odlučivao zlatni set.

Uspješnijio je, u uzbudljivoj završnici, bio Dinamo i slavio 19:17.

