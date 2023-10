Čelnici IBSE i Evropskog paraolimpijskog komiteta na EP u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Čelnici Međunarodne federacije sportova sa smetnjama vida (IBSA), predsjednik Ilgar Rahimov i generalna sekretarka Sali Vud Lamont, kao i predsjednik Evropskog paraolimpijskog komiteta Rejmon Blondel, biće gosti crnogorskog paraolimpijskog pokreta tokom Evropskog prvenstva u golbalu, saopšteno je iz te asocijacije.

Oni su, tokom Skupštine Međunarodnog paraolimpijskog komiteta u Bahreinu, razgovarali sa crnogorskom delegacijom i potvrdili dolazak na šampionat, koji će od 6. do 17. decembra biti održan u Podgorici.

Skupštini u Bahreinu prethodila jednodnevna konferencija.

Prvog dana Skupštine predstavljeni su i usvojeni finansijski izvještaji o poslovanju krovne svjetske asocijacije osoba sa invalidietom u prethodne dvije godine, kao i dvogodišnji izvještaj predsjednika Endrjua Personsa.

Skupština je u punopravno članstvo primila Kosovo i Saudijsku Arabiju, a novi članovi tog tijela postali su Internacionalna biatlon federacija i Svjetska skijaška federacija.

Odlučeno je i da se ublaži suspenzija Ruskom i Bjeloruskom paraolimpijskom komitetu, čijim će sportistima biti dozvoljen nastup na takmičenjima u organizaciji Svjetskog paraolimpijskog komiteta i njegovih federacija, samo u individualnim sportovima i bez nacionalnih obilježja, bez intoniranja himni i zastave.

Sportisti će moći da se bore i za nastup na Igrama u Parizu.

Odlučeno je i da se pojača sistem podrške, finansijke i logističke, za male komitete i komitete u razvoju.

Najavljeno je da će naredna Skupština biti održana 2025. godine.

Crnogorski paraolimpijski pokret na Skupštini u Bahreinu predstavljao je generalni sekretar Miloš Ranitović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS