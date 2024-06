Čeferin uputio telegram FSCG

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropske fudbalske asoscijacije (UEFA) Aleksandar Čeferin uputio je Fudbalskom savezu Crne Gore telegram saučešća povodom iznenadne smrti Matije Šarkića.

Čeferin je u telegramu kazao da ga je duboko pogodila vijest o iznenadnoj smrti crnogorskog reprezentativca Matije Šarkića.

“Ne mogu ni zamisliti bol i tugu koju osjećate. Izgubiti nekoga tako mladog i tako talentovanog duboka je tragedija. Moje misli su sa vama, Matijinom porodicom i prijateljima”, piše u telegramu Čeferina.

On je kazao da, u svoje i ime evropske kuće fudbala, izražava najiskrenije saučešće njegovim najbližima i kompletnoj crnogorskoj fudbalskoj javnosti u neizrecivo teškim trenucima.

