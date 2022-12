Cedevita Olimpija ubjedljiva protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Podgorici od Cedevita Olimpije 104:71, u utakmici 11. kola Admiralbet ABA lige.

To je najubjedljiviji, ukupno sedmi, poraz podgoričkog tima ove sezone.

Gosti su opravdali ulogu favorita i dominirali od prvog do posljednjeg minuta.

Već u prvoj četvrtini stekli su dvocifrenu prednost (22:11, 24:13), a na polovini meča vodili su 51:29.

Razlika je u 33. minutu iznosila 33 (82:49), a u 37. rekordnih 36 poena (96:60).

Ljubljanski sastav do petog uzastopnog, ukupno osmog, trijumfa ove sezone vodili su

Kevin Ferel sa 16, Amar Alibegović je ubacio 15, a Edo Murić 12 poena.

U ekipi SC Derbija dvocifreni su bili Flečer Megi sa 14, Zvonimir Ivišić sa 12, Nikola Pavićević sa 11 i Loren Džekson sa deset poena.

Za sjutra u 19 sati u dvorani Topolica zakazan je duel Mornar Barskog zlata i Budućnost Volija.

