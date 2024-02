Čađenović najbolji senior

Podgorica, (MINA) – Član Budućnosti Nemanja Čađenović najbolji je kik bokser Crne Gore u konkurenciji seniora, u tradicionalnom godišnjem izboru Kik boks saveza.

Čađenović je osvajač bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u Portugalu.

U prošloj godini trijumfovao je na Evropskom kupu u Sarajevu i Svjetskim kupovima u Istanbulu i Budimpešti.

Ima i zlato sa Univerzitstskih igara u Zagrebu, dok je u Beogradu, na Evropskom kupu, bio srebrni.

“Velika mi je čast i privilegija što sam proglašen ka najboljeg seniora. Prethodna godina bila najsupješnija u mojoj karijeri. Nadam se da ću ubuduće u kontinuitetu osvajati medalje sa šampionata Evrope i svijeta. Nagrada za mene predstavlja veliki vjetar u leđa”, rekao je Čađenović.

Priznanje za najbolje kadete dobili su Pavle Petrović i Jaman Kalač, dok su najbolji juniori Viktor Dukić i Matija Radović.

Specijalnu nagradu za ostvarene rezultate u karijeri i doprinos razvoju kik boksa dobila je Anastazija Petrović.

Najbolji klub u minuloj godini je Budućnost.

Za doprinos razvoju kik boksa u Crnoj Gori nagrađeni su Crnogorski olimpijski komitet i Ministarstvo sporta i mladih, a plakete za doprinos promociji tog sporta i ostvarenih rezultata dobili su i mediji.

Predsjednik Kik boks saveza, Ivan Strugar, kazao je da je prošle godine uprkos finansijkim problemima realizovan ambiciozan plan.

“Rezultatski smo više nego zadovoljni, osvojili smo 40 medalja na Evropskim, a 12 na Svjetskim kupovima. Naša tri juniora osvojili su medalje na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, Nemanja Dukić i Mirko Božović su bili srebrni, Matija Radović bronzani. Kruna godine bila je Čađenovićeva medalja na SP u Portugalu”, rekao je Strugar.

On je kazao da je i ovogodišnji plan ambiciozan i da je kalendar zgusnut.

“Budžet je dosta povećan, tako da iskreno vjerujem da neće biti problema da ispoštujemo predviđeni plan. Ključna dva takmičenja ove godine su nam

SP za juniore i kadete, kraj avgusta u Budimpešti i

EP za seniore u Atini, sredinom novembra”, rekao je Strugar.

On je saopštio da će Kik boks savez i Kik boks klub Bar biti domaćini Balkanskog prvenstva za juniore i seniore, od 31. maja do 2. juna.

