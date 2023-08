Bulatović savjetuje najtalentovanije evropske rukometašice

Podgorica, (MINA) – Evropska rukometna federacija organizovaće sjutra u podgoričkoj dvorani Verde manifestaciju Poštuj svoj talenat /Respect your talent/, tokom slobodnog dana na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Buduće zvijezde evropskog rukometa pozivnicu za učešće zaslužile su kao igračice utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva u Podgorici.

Tokom događaja imaće priliku da razgovaraju sa dvije članice Kuće slavnih Evropske rukometne federacije (EHF) – Katarinom Bulatović i Anjom Althaus.

Biće to prilika da mlade igračice dobiju korisne savjete od proslavljene crnogorske rukometašice, osvajačice titule prvaka Evrope i srebrne olimpijske medalje sa našim državnim timom, kao i četiri trofeja EHF Lige šampiona, kao i Njemice koja je tri puta osvajala titulu prvaka Evrope sa klubovima u kojima je nastupala.

Saopšteno je da je događaj Poštuj svoj talenat /Respect your talent/ potvrda da Evropska rukometna federacija poklanja veliku pažnju igračima i igračicama koji su prepoznati kao najtalentovaniji u svojim generacijama.

Od crnogorskih reprezentativki događaju, koji je zakazan za deset sati, prisustova će Teodora Rončević, Nina Ramusović, Milka Pavlović i Anđela Guberinić.

