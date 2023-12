Bulatović podnijela ostavku

Podgorica, (MINA) – Katarina Bulatović nije više član Upravnog odbora Ženskog rukometnog kluba Budućnost Bemaks, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da je Bulatović ostavku podnijela, kako je navela, iz ličnih razloga.

Skupština je usvojila njenu ostavku i prihvatila predlog predsjednika Ivana Ubovića da za novog člana Upravnog odbora bude imenovan Vladimir Perunović, u ime kompanije Kodio, koje je jedan od sponzora kluba.

Skupština je verifikovala mandate i preostalim članovima Upravnog odbora.

Jednoglasno je podržan predlog Ubovića da osim Perunovića, članovi Upravnog odbora budu Miodrag Ivanović, Ivan Jovetić, Igor Ivanović, Ranko Radović i Ivona Pavićević iz reda aktuelnih igračica.

Skupštini je prisustvovalo 28 delegata, a sjednicom je predsjedavao predsjednik Nikola Petrović.

