Bulatović: Crnogorska selekcija može do pozitivnih rezultata na startu Lige nacija

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore sazrela je kao tim i može do pozitivnih rezultata na startu premijernog izdanja Lige nacija, kazala je kapitenka Slađana Bulatović.

Crnogorske fudbalerke počele su pripreme za start Lige nacija – gostovanje Farskim Ostrvima u petak i duel sa Azerbejdžanom narednog utorka na DG areni.

Bulatović je kazala da crnogorsku selekciju očekuju dvije teške utakmice.

“Sazrele smo kao tim i vjerujem da možemo do pozitivnih rezultata”, kazala je Bulatović.

Crna Gora i Farska Ostrva do sada su odigrale dva meča.

Prije deset godina u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo rezultat je bio 3:3, a 2017. u istom rangu takmičenja Faranke su slavile 2:1.

Ona smatra da je crnogorska selekcija na papiru favorit.

“To ne znači ništa. Sve moramo da pokažemo na terenu, na kome moramo da damo maksimum, a naravno da idemo i da želimo pobjedu”, kazala je Bulatović.

U grupi 3 Lige C nalazi se još i selekcija Kipra.

