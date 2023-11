Budva ubjedljiva protiv prvaka Holandije

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pobijedili su večeras pred svojim navijačima holandski Dinamo Apeldorn 3:0 (25:22, 26:24 i 25:21), u prvom meču šesnaestine finala CEV Kupa.

Do pobjede došli su nakon 79 minuta igre.

Revanš u Apeldornu zakazan je za 29. novembar.

Bolji iz duela crnogorskig i holandskog prvaka u osmini finala igraće sa boljim iz dvomeča između Tirola iz Inzbruka i Fenerbahčea.

Tirol je prvi meč pred svojim navijačima dobio 3:2.

