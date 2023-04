Budva ponovo bolja od Katara

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budve pobijedili su danas pred svojim navijačima kotorski Kataro 12:9, u šestom kolu Prvenstva Crne Gore.

To je drugi trijumf budvanskog tima ove sezone, a oba je ostvario protiv Katara.

Kataro je i poslije šestog kola bez bodova.

Domaći sastav do pobjede, sa po dva gola, vodili su Maksim Žardan, Danilo Dragović, Nikola Ivanović i Petar Ćetković, dok su se po jednom upisali u strijelce Stefan Kovačević, Vladislav Jegorov, Luka Stahor i Mlađan Janović.

U kotorskoj ekipi najbolji je bio Dušan Milaš sa četiri gola.

U drugom meču ovog kola u ponedjeljak će u Kotoru rivali biti Primorac i Jadran.

