Budućnost Voli u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u polufinale plej-ofa ABA lige.

Budućnost je večeras kao gost, u drugom meču četvrtfinala, savladala Zadar 80:73 i sa 2:0 u seriji izborila polufinale.

Prvi duel pred svojim navijačima dobila je 100:69.

Budućnost je u dvorani legendarnog Krešimira Ćosića opravdala očekivanja, a pitanje pobjednika riješila je početkom posljednje četvrtine.

Izabranici trenera Andreja Žakelja u 28. minutu, nakon serije od 9:0, poveli su 50:42, a dvocifrenu prednost prvi put stekli su u 33. minutu (59:49).

Razlika je sredinom posljednjeg dijela iznosila i 14 poena (63:49).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Joan Makundu sa 19, Kevin Ferel ubacio je 13, Kenan Kamenjaš 12, a poen manje Flečer Megi.

U ekipi Zadra najbolji je bio Arijan Lakić sa 17 koševa.

Budućnost će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Partizana i Igokee.

Partizan je prvi međusobni duel dobila 94:85.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS