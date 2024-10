Budućnost Voli u Laktašima sa Igokeom, Mornar Barsko zlato domaćin Cedevita Olimpiji

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Mornar Barskog zlata utakmicama trećeg kola nastaviće sjutra takmičenje u Admiralbet ABA ligi.

Budućnost Voli će u Laktašima, u 19 sati, igrati protiv Igokee.

Biće to duel ekipa sa po dva trijumfa na startu regionalnog takmičenja.

Mornar Barsko zlato će, dva sata ranije, biti domaćin Cedevita Olimpiji.

Barski i ljubanski tim boriće se za prvi trijumf ove sezone.

SC Derbi će u ponedjeljak biti domaćin Zadru.

