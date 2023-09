Budućnost Voli u finalu turnira u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u finale memorijalnog turnira Mirza Delibašić u Sarajevu.

Budućnost je večeras u polufinalom meču pobijedila Široki 72:68 (23:14, 22:16, 13:16 i 14:22).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 24 poena.

Dvocifren je bio i Andrija Slavković sa 11 koševa.

Budućnost će u finalu, sjutra u 17 sati, igrati protiv Cibone, koja je bila bolja od Bosne 84:69.

