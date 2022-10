Budućnost Voli slavila protiv Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Splita 94:59 (23:17, 23:24, 24:6 i 24:12), u utakmici prvog kola Admiralbet ABA lige.

Domaćin je opravdao ulogu favorita, a pitanje pobjednika riješio je u trećoj četvrtini.

Budućnost je tokom cijelog meča bila u vođstvu, već na startu meča povela je 11:0, a razlika je na kraju treće četvrtina iznosila 23 (70:47).

U samom finišu meča bila je i 37 poena (94:57).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kameron Rejnolds sa 16, Igor Drobnjak je ubacio 14, a poen manje Aron Vajt.

Dvocifren je bio i Aleksandar Lazić sa 11 koševa,

U ekipi iz Splita najbolji je bio Šenon Šorter sa 19 koševa.

Pobjedu je juče ostvario i Mornar Barsko zlato, koji je u Laktašima savladao Igokeu 91:83.

Dan ranije SC Derbi poražen je od Zadra 96:67.

