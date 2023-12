Budućnost Voli sjutra u Vroclavu protiv Slaska

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Vroclavu protiv Slaska utakmicu 12. kola Eurokupa.

Rival podgoričkog tima je posljednje plasirani tim na tabeli sa svega jednom pobjedom, koju je ostvario na gostovanju Turk Telekomu.

Budućnost je uoči gostovanja poljskom predstavniku upisala dva poraza, od Turk Telekoma u Eurokupu i Partizana u ABA ligi.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je četiri pobjede i sedam poraza.

U međusbnim duelima podgorički tim ostvario je sva tri trijumfa, a najubjedljiviji je bio prošle godine u Vroclavu kada je slavio 98:58.

Trener Andrej Žakelj kazao je da podgoričkli tim u Poljskoj očekuje zahtjevna utakmica, za “biti ili ne biti”u Evrokupu.

“Slask je tim koji igra sve bolje, savladali su Turk Telekom na strani i protiv Kluža su odigrali kvalitetan meč koji je odlučen u posljednjim trenucima, svega par poena razlike. Svakako se radi o ekipi koja je za respekt i koja igra sa dosta šuteva za tri poena i tu ćemo usmjeriti fokus i energiju u defanzivi”, rekao je Žakelj.

On smatra da ekipa mora biti agresivnija u odbrani i da je energija ključ dobrog rezultata u Poljskoj.

Duel u Vroclavu počeće u 20 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS