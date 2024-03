Budućnost Voli sjutra u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Ljubljani protiv Cedevita Olimpije utakmicu 22. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je u seriji od osam mečeva bez poraza, a u dosadašnjem dijelu takmičenja zabiljažeila je 16 pobjeda i ima dvije više od Cedevita Olimpije.

Slovenački predstavnik prvi duel u Podgorici dobio je 82:81, poenima Šona Džonsa šest desetinki prije kraja.

Trener Budućnost Volija, Andrej Žakelj, kazao je da očekuje tešku utakmicu dva konkurenta za visok plasman.

“Mislim da će meč biti dosta čvrst meč, možda ne baš toliko lijep za gledanje, ali na kraju se računa samo pobjeda”, rekao je Žakelj.

On je kazao da podgorički tim, u odnosu na duel sa Igokeom, mora ispraviti pojedine stvari, posebno oko pristupa, energije i agresivnosti.

“Istovremeno, moramo da budemo spremni za kvalitet koji Cedevita Olimpija sigurno ima, ali i da iskoristimo mane te ekipe. U svakom slučaju bavimo se sobom, našom igrom i jednostavno pristup mora da bude na pravom nivou”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Stožice počeće u 18 sati.

