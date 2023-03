Budućnost Voli sjutra u Ankari protiv Turk Telekoma

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Ankari protiv Turk Telekoma utakmicu 18. kola B grupe Eurokupa.

Turski predstavnik prvi međusobni duel u Podgorici dobio je 84:71.

U dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je 12 pobjeda i zauzima drugo mjesto na tabeli.

Budućnost ima skor od devet pobjeda i osam poraza.

Trener podgoričke ekipe Vladimir Jovanović kazao je da je Turk Telekom kvalitetan tim, koji na oba fronta igra kvalitetno.

“U turskom prvenstvu su prvoplasirani, iznad evroligaških timova sa daleko većim budžetom. Igraju konstantno, cijele sezone igraju jako dobro i pred nama je veliki izazov”, rekao je Jovanović.

On je podsjetio da je duel u Ankari posljednji u regularnom dijelu takmičenja.

“Bitna nam je utakmica, ne toliko rezultatski, jer se naša pozicija već zna. Bitno nam je da pokažemo reakciju na prethodne utakmice i da podignemo nivo igre i fizičkog stanja. Pogotovo što smo u prethodnom periodu imali trzavica i od Kupa, FIBA prozora, dosta sitnih povreda koje su odvlačile igrače na sedam dana od treninga i utakmica”, rekao je Jovanović.

On očekuje ozbiljan pristup svojih igrača i da će to biti uvod u dobre partije.

Američli košarkaš u podgoričkom timu Erik Grin kazao je da Budućnost u Ankaru ide da odigra jako, kvalitetno, da se nadmeće i pokuša da dobijedi.

“To je naš cilj i ukoliko želimo da dođemo do ciljeva koje smo sebi zacrtali u ABA ligi i plej ofu Eurokupa. Ovo nije izuzetno važna utakmica, ali je bitna da uđemo u ritam, da dođemo do forme i krenemo u napad na ciljeve na kraju sezone”, rekao je Grin.

Duel u Ankari počeće u 19 sati.

