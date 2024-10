Budućnost Voli sjutra sa Crvenom zvezdom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Crvene zvezde utakmicu petog kola Admiralbet ABA lige.

Biće to njihov 60. međusobni duel u regionalnom takmičenju.

Budućnost je dobila 26 mečeva, od kojih 21 pred svojim navijačima.

Prošle sezone obje ekipe slavile su pred svojim navijačima.

U Beogradu bilo je 95:86 za Crvenu zvezdu, dok je Budućnost pred svojim navijačima trijumfovala 84:62.

Branilac ABA trofeja, za razliku od Evrolige gdje je tek u četvrtom kolu upisao prvi poraz, u regionalnom takmičenju ima polovičan učinak.

Poraze je doživio na gostovanjima Duubaiju i Splitu.

Budućnost velikog rivala dočekuje sa maksimalnim učinkom u prva četiri kola, a u Eurokupu vezala je dva trijumfa.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

