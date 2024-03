Budućnost Voli sjutra protiv Borca

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv čačanskog Borca utakmicu 23. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost će igrati za deseti uzastopni, ukupno 18. trijumf ove sezone.

Prvi međusobni duel u Čačku dobila je 86:67.

Borac je u seriji od pet poraza, a dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je osam pobjeda.

Trener Budućnost Volija, Andrej Žakelj, kazao je da je predstojeća uutakmica još jedna od onih koje podgorički tim mora dobiti ukoliko želi da zadrži trenutnu poziciju.

“Sigurno da nas čeka težak meč, Borac je odigrao odličan meč protiv Partizana, bili su blizu pobjede tako da će sigurno doći motivisani u Podgoricu. Ovo je naš teren, favoriti smo i to moramo na terenu da pokažemo”, kazao je trener Andrej Žakelj.

Subotnji duel, koji je zakazan za 19 sati, je humanitarnog karaktera, a sav prihog biće uplaćen za liječenje Ferida Skenderovića.

