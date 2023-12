Budućnost Voli sjutra dočekuje Turk Telekom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Turk Telekoma iz Ankare utakmicu 11. kola B grupe Eurokupa.

Prvi međusobni duel u Ankari pripao je domaćinu, iako je Budućnost imala posljendji napad za pobjedu.

Turski predstavnik, koji je dobio sva tri dosadašnja duela, u Eurokupu ove sezone ima samo dva trijumfa.

Budućnost je u seriji od tri vezana trijumfa, dva u ABA ligi i jedan na gostovanju Lijetkabelisu.

U dosadašnjem dijelu Eurokupa ima četiri pobjede i šest poraza.

Trener Andrej Žakelj kazao je da Budućnost očekuje meč koji mora da dobije.

On je podsjetio da je Turk Telekom u prethodnom kolu Evrokupa savladao Kluž i da nakon promjena igraju bolje.

“Igra im je oslonjena na tri amerikanca – Valas, Palmer i Inoh. Njih trojica imaju jako dobar učinak i veoma su neugodni ofanzivni igrači. Vjerujem da će sigurno biti težak meč za nas ali mi nastavljamo sa radom na sebi u ova dva dana koje imamo do utakmice. Želimo da popravimo puno stvari a da se ujedno spremimo i za meč sa Turkom”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati i 45 minuta.

