Budućnost Voli drugoplasirana u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija kao drugoplasirani završili su nastup na memorijalnom turniru Mirza Delibašić u Sarajevu.

Budućnost je danas u finalnom meču poražena od zagrebačke Cibone 76:69.

Cibona je od početka meča bila u vođstvu, koje je sredinom treće četvrtine iznosilo i 15 poena (59:44).

Budućnost se serijom 13:0 vratila u igru, ali nije uspjela da napravi preokret.

Zagrebački tim do pobjede i trofeja vodili su Aleksandar Aranitović sa 18 i Tomislav Buljan sa 15 poena.

U ekipi Budućnosti dvocifreni su bili Marko Jagodić Kuridža sa 16 i Marvin Džons sa 11 poena.

Podgoričkom timu, koji je juče u polufinalu savladao Široki 72:68, turnir u Sarajevu bio je generalna proba pred Superkup ABA lige.

