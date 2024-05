Mijović: Ispunjena skoro sva privremena mjerila iz Poglavlja 24

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) završilo je obaveze za skoro sva privremena mjerila iz Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, a ostalo je da budu realizovani ugovori za izradu projekta nadogradnje Centra za prihvat u Spužu i izgradnje Centra u Božaju.

To je u intervjuu agenciji MINA kazala državna sekretarka MUP-a i šefica pregovaračke grupe za Poglavlje 24, Jovana Mijović.

Ona je istakla da je evidentno da je Crna Gora u posljednjih pola godine izuzetno napradovala na evropskom putu.

“U prilog tome govori i činjenica da su svi evropski zvaničnici, zvaničnici zemalja članica Evropske unije (EU) i sami zvaničnici Unije izuzetno iznenađeni napretkom koji je Crna Gora učinila na polju EU integracija”, rekla je Mijović.

Ona je, govoreći o dobijanju pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), kazala da u Crnoj Gori trenutno ne postoji niko ko ne zna šta je IBAR i da se generalno govori o tome da će Crna Gora vjerovatno postati prva naredna članica EU.

“Konkretno iz Poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, u MUP-u do sada smo završili skoro sva privremena mjerila”, rekla je Mijović.

Na pitanje šta od privremenih mjerila nije ispunjeno, ona je odgovorila da su ostale sitne tehničke korekcije.

“Iz Poglavlja 24 ono što nam je ostalo je da realizujemo dva ugovora za izradu projekta nadogradnje Centra za prihvat u Spužu i izgradnje Centra u Božaju”, kazala je Mijović.

Ona je navela da moraju sačekati određene zakonske uslove i da proteknu određeni zakonski rokovi, kako bi imali ispunjena i ta dva mjerila.

Mijović je podsjetila da je usvojen i Šengenski akcioni plan, koji je bio jedno od privremenih mjerila.

“I takođe idemo čak i korak dalje, gdje ćemo usvojiti određenu vrstu kadrovskog plana razvoja granične policije”, rekla je Mijović.

Ona je istakla da Crna Gora teži tome da njene granice budu granice EU.

“Samim tim moramo dodatno ulagati u očuvanje bezbjednosti granica Crna Gora”, poručila je Mijović.

Ona je navela da je za dobijanje IBAR-a potrebno da budu ispunjena privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, koje vode Ministarstvo pravde i MUP.

Prema riječima Mijović, da bi Crna Gora mogla dobiti IBAR u junu – pominje se zato što će tada vjerovatno biti međuvladina konferencija u Briselu.

Ona je objasnila da je Ministarstvo pravde imalo posao koji se ticao legislative i zakonodavnog dijela.

“Za MUP, preostala privremena mjerila su se ticala migrantskih pitanja, interoperabilnosti, zdravstvene zaštite migranata, poboljšanja uslova u smještajnim jedinicama za prihvat migranata”, rekla je Mijović.

Ona je istakla da očekuje da će Crna Gora u junu dobiti pozitivan IBAR što će, kako je navela, voditi završnim mjerilima i zatvaranju poglavlja, kako bi Crna Gora pristupila EU.

“Očekujemo da će Crna Gora dobiti IBAR, to želim da negdje podvučem iz prostog razloga što u prethodnih pola godine cijeli MUP radi na ispunjenju privremenih mjerila”, naglasila je Mijović.

Ona smatra da i odgovor evropskih zvaničnika govori u prilog tome da će Crna Gora dobiti pozitivan IBAR.

Mijović je istakla da će Crna Gora, nakon dobijanja IBAR-a, nastaviti sa poslom i evropskim putem.

“Nas čeka EU agenda, čeka nas zatvaranje poglavlja. Dobijanjem IBAR-a ne zatvaramo poglavlje, tek onda treba da dobijemo završena mjerila”, rekla je Mijović.

Kako je navela, u tom trenutku Crnu Goru čeka jedan ozbiljan posao.

“Ukoliko smo prethodnih pola godine ovoliko radili na ispunjenju privremenih mjerila, u narednih par godina nas čeka ozbiljen evropski put, sama EU agenda”, rekla je Mijović.

Ona je istakla da je MUP za ovu godinu, iako je program pristupanja Crne Gore usvojen u aprilu, već odradio od 80 do 90 odsto EU agende.

Mijović je, objašnjavajući šta za građane znači interoperabilnost koja se u Poglavlju 24 posebno tretira, kazala da interoperabilnost omogućava Specijalnom državnu tužilaštvu (SDT) i svim drugim organima koji su potpisnici sporazuma da pristupe bazama podataka u realnom vremenu.

“Ono što to znači građanima u konkretnom slučaju jesu brže i djelotvornije istrage, jer izuzetno je važno da tužilačka funkcija može da se obavlja nesmetano, da u svakom trenutku SDT može u realnom vremenu da pristupi određenim bazama podataka”, navela je Mijović.

Tako, kako je kazala, dolazi do smanjenja administracije i papirologije.

“Dolazimo do mogućnosti da na najmanju moguću mjeru smanjujemo neke vrste zloupotreba u samom postupku”, dodala je Mijović.

Ona je istakla da građanima sama privremena mjerila kao takva, što se tiče Poglavlja 24, donose određenu bezbjednost života u Crnoj Gori.

“Ispunjavanjem privremenih mjerila dobijamo završna mjerila”, naglasila je Mijović.

MUP, kako je rekla, teži bezbjednosti crnogorskih građana, ali i svih osoba koje se u nekom trenutku nalaze na teritoriji Crne Gore.

“Upravo iz tog razloga je i cijeli EU put Crne Gore, jer zaista onog momenta kada pružimo bezbjednost, smatramo da smo odradili mnogo”, rekla je Mijović.

Ona je poručila da će u fokusu MUP-a i dalje biti borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Sama EU počiva na principima pravednosti i pravičnosti, zaista moramo se boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije”, kazala je Mijović.

Ona je podsjetila da su u Crnoj Gori u prethodnom periodu uhapšeni bivši glavni specijalni tužilac, dva direktora i dva pomoćnika direktora policije, nekoliko carinskih i policijskih službenika.

“Mi moramo građanima da obezbijedimo mir, moramo državi da obezbijedimo stabilnost”, rekla je Mijović.

Kako je istakla, stabilne države nema bez stabilnog bezbjednosnog sektora.

“Treba da imate prave ljude na pravom mjestu, to jeste ljude koji će znanjem i moralnim kvalitetima da doprinesu da Crna Gora zaista bude bezbjedna, kako za njene građane i državljane, tako i za sve osobe koje borave ovdje”, poručila je Mijović.

